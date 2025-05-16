В выходные в Пензенской области будет тепло и солнечно

16.05.2025 | 16:16

В предстоящие выходные в Пензенской области сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На улице будет по-летнему тепло и солнечно. Кратковременные дожди ожидаются воскресным днем только в отдельных районах», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Уличные термометры в субботу и воскресенье покажут +20...+25 градусов.

А вот в начале следующей рабочей недели погода в регионе изменится.

«Территория области окажется во власти атмосферного фронта. Повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром», - добавила Светлана Иванкова.

Днем в понедельник за окном будет чуть менее тепло, чем накануне, - от +17 до +22 градусов. Ночные заморозки в ближайшие 3 дня не ожидаются.