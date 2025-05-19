В апреле выдачи автокредитов в России выросли более чем на 10%

19.05.2025 | 11:45

В апреле банки предоставили россиянам около 114 млрд рублей на приобретение авто. Эти результаты на 11% выше итогов марта, но на 45% меньше, чем в апреле 2024 года, предварительно подсчитали в ВТБ.

На рынке автокредитования объем продаж по итогам января - апреля составил около 385 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза ниже результата за аналогичный период 2024-го.

С учетом развития господдержки и субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков сейчас сосредоточен на рынке новых машин.

«Апрельский рост продаж залоговых кредитов не должен вводить в заблуждение. Несмотря на оживление, розничный кредитный рынок остается под давлением макроэкономических факторов. Без существенного снижения ставок и изменения риск-политики регулятора говорить о переломе тренда преждевременно.

Поэтому всем участникам рынка по-прежнему важно сохранять финансовую предусмотрительность», - прокомментировал руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.