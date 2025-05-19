20 мая в Пензенской области ожидаются дождь и гроза

19.05.2025 | 21:00

Во вторник, 20 мая, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +6...+12 градусов. В прогнозе также стоят дождь и возможная гроза.

Днем воздух прогреется до +15...+20. В ночь на среду будет +6...+11 градусов.

В народном календаре 20 мая - Купальница. На Руси верили: если этот день оказывается дождливым, нужно ждать теплого сентября. Подмечали, что ненастье будет продолжительным, если дождевые капли, упав в воду, дают пену.