В Пензенской области распогодится к концу недели

19.05.2025 | 16:58

В Пензенской области в начале этой недели ожидаются дожди и облачная погода, поэтому будет сравнительно прохладно. Такой прогноз сделали синоптики центра «Фобос».

С понедельника по среду в регионе прогнозируются осадки, местами пройдут грозы. Из-за облачности столбик термометра днем не поднимется выше +15…+20 градусов. Ночью будет +10…+13.

С четверга погода начнет налаживаться. Облачность уйдет, выглянет солнце. Дневная температура повысится до +19…+24 градусов.

В выходные ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем термометр покажет +23…+25.

Ранее сообщалось, что весна в России в этом году удивила природными аномалиями. В мае в некоторые дни температура отставала от климатической нормы на 7-8 градусов.