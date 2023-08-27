Сборы ребенка в школу за год подорожали на 30%

27.08.2023 | 14:43

Затраты на сборы ребенка в школу в 2023 году составили в среднем 43 029 рублей. Это на 9 804 рубля больше (+30%), чем в прошлом году.

В статьи расходов вошли школьная одежда, рюкзак, канцелярия, подарки учителям.

Исследования о тратах перед 1 сентября опубликовал ВЦИОМ. Эксперты отметили, что подготовка к школе в этом году затронет каждого второго россиянина.

Первое место по объему затрат занимает школьная одежда и обувь. Приобрести их планировали 69% опрошенных. В среднем на покупки придется потратить 20 414 рублей на одного ребенка (+23%, или +3 866 рублей, по сравнению с 2022-м).

Второе место - у школьной сумки, рюкзака, ранца. 57% респондентов поделились планами их покупки. В среднем за это придется отдать 4 998 рублей (+21%, или +883 рубля).

Чуть меньше нужно будет потратить на учебно-методические материалы - 4 688 рублей (+40%, или + 1 342 рубля), канцелярию - 3 581 рубль (+22%, или +641 рубль). Приобретать письменные принадлежности хотели 59% опрошенных, а пособия - 47%.

Траты на подарки учителям в среднем составят 2 113 рублей (+36%, или +564 рубля). Сделать презенты планируют 49% респондентов.

«Размер взносов на школьные нужды в этом году тоже вырос: в среднем родители потратили или собираются потратить на взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями 3 361 рубль (рост на 1 304 рубля, или 63%, к 2022 году), а на добровольные взносы - 3 873 рубля (рост на 1 207 рублей, или 45%)», - поделились выводом исследователи.

Они добавили, что затраты по всем перечисленным пунктам решили себе позволить только 10% опрошенных. В большинстве семей суммы будут скромнее. Например, кто-то решил купить только школьную одежду и канцелярию.