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Экономика

Названа средняя стоимость квадратного метра жилья в регионе

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В Пензастате подсчитали среднюю стоимость квадратного метра жилья в регионе в первом квартале 2024 года. На первичном рынке она составила 94 018 рублей, на вторичном - 73 058.

В Приволжском федеральном округе в целом эти показатели больше: 123,2 тыс. и 101,6 тыс. рублей соответственно.

При этом дешевле всего квадратный метр жилья стоит в Оренбургской области. В новостройках за него просят в среднем 75,3 тыс., на вторичной рынке - 72,1 тыс. Самые высокие цены - в Татарстане: 162,9 тыс. и 135,6 тыс. рублей соответственно.

В Пензенской области по отношению к предыдущему кварталу индекс цен на первичном рынке составил 100,3% (это самый низкий показатель в ПФО), на вторичном - 102,3%.

Ранее специалисты подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве пензенцам нужно продать три такие же в областном центре.

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