В Пензенской области инфляция ускорилась из-за ослабления рубля

24.07.2023 | 11:16

В июне в Пензенской области годовая инфляция ускорилась на 0,75% по сравнению с маем и составила 1,96%. Тем не менее этот показатель ниже, чем в Приволжском федеральном округе (2,70%) и в целом в России (3,25%).

«В основном такой ценовой динамике в регионе способствовали ослабление рубля, возросший спрос на отдельные товары и снижение предложения некоторых продуктов», - уточняется на официальном сайте Банка России.

К примеру, ускорился годовой рост цен на мясо птицы, замедлилось снижение стоимости привозных овощей и фруктов - картофеля, яблок и апельсинов.

Что касается непродовольственных товаров, то и здесь сказалось ослабление рубля, из-за которого у российских автопроизводителей выросли расходы на импортные комплектующие. Это привело к увеличению годового роста цен на новые отечественные машины.

Наряду с этим в июне повысилась и стоимость бензина.

Специалисты отметили, что в данный период по тем же причинам инфляция росла как в ПФО, так и в общем в стране.

«В ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета - осени 2022 года показатель годовой инфляции продолжит повышаться», - заключили эксперты.