В Пензенской области цены на жилье продолжают расти

29.07.2022 | 11:53

Во втором квартале 2022 года в Пензенской области выросли цены на жилье о отношению к январю - марту.

Рост на квартиры в новостройках составил 10,7%, на вторичном рынке - на 3%.

«В Приволжском федеральном округе максимальный индекс цен на первичном рынке жилья был зарегистрирован в Республике Башкортостан (113,1%), минимальный - в Удмуртской Республике и Оренбургской области (по 102,8%). На вторичном рынке жилья максимальный индекс - в Ульяновской области (106,0%), минимальный - в Республике Мордовия (98,8%)», - проинформировали в Пензастате.

Средняя цена за квадратный метр жилья в Пензенской области во втором квартале составила на первичном рынке 83 501 рубль, на вторичном - 58 367 рублей. Для сравнения: в Республике Мордовия эти показатели равны соответственно 66 268 и 63 541, в Саратовской области - 66 681 и 64 689, в Ульяновской области - 77 509 и 59 684.

По ПФО средняя цена 1 квадратного метра общей площади проданных квартир на первичном рынке жилья составила 93,4 тыс. рублей, на вторичном - 83,4 тыс.