Экономика

В Пензенской области цены на жилье продолжают расти

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Во втором квартале 2022 года в Пензенской области выросли цены на жилье о отношению к январю - марту.

Рост на квартиры в новостройках составил 10,7%, на вторичном рынке - на 3%.

«В Приволжском федеральном округе максимальный индекс цен на первичном рынке жилья был зарегистрирован в Республике Башкортостан (113,1%), минимальный - в Удмуртской Республике и Оренбургской области (по 102,8%). На вторичном рынке жилья максимальный индекс - в Ульяновской области (106,0%), минимальный - в Республике Мордовия (98,8%)», - проинформировали в Пензастате.

Средняя цена за квадратный метр жилья в Пензенской области во втором квартале составила на первичном рынке 83 501 рубль, на вторичном - 58 367 рублей. Для сравнения: в Республике Мордовия эти показатели равны соответственно 66 268 и 63 541, в Саратовской области - 66 681 и 64 689, в Ульяновской области - 77 509 и 59 684.

По ПФО средняя цена 1 квадратного метра общей площади проданных квартир на первичном рынке жилья составила 93,4 тыс. рублей, на вторичном - 83,4 тыс.

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Гость||

Хоть где то мы впереди!

Гость||

И что берут?, посмотреть бы на этих удачливых по жизни, ничто им ни почём, сколько скажут, столько и заплатят за квадраты ...

Гость||

Да сколько хочешь, приезжай в новые районы. Мне гости, как зашли туда в магазин, сказали, что тут впору табличку вешать с одним названием для всех благородных лиц.

Гость||

Берут и будут брать.

Гость||

Это хорошо, значит, есть, мы тоже поднимать будем.

Гость||

А я читал на ПИ, что государство ещё и миллиарды выделяет на какие- то ипотеки!

Гость||

Все легко и просто. Берете несколько квартир в ипотеку, сдаете квартирантам и они ее потихоньку гасят. Все легко и просто. А если неудачник по жизни, остается только плакать тут.

Гость||

Чтобы взять несколько квартир в ипотеку, надо сначала несколько первоначальных взносов внести! А потом дождаться, чтобы эти квартиры достроили и ещё отремонтировать, тоже замсвой счёт! А если вторичка, то первоначалка будет выше и , соответственно, процент ипотеки! Не умничай особо, лёжа на проссаном диване в в убогой комнатушке общаги, умник и советник фигов! Сам- то сколько квартир сдаёшь?

Гость||

Не, ничто ты не возьмёшь если не включён в пищевую цепочку, то бишь не сидишь на большой з/п. Хоть лоб разбей , а доживать будешь в старых бабушкиных метрах если таковая имеется.

Гость||

Если пишите то надо писать честно в самом нищем регионе ПФО жилье продолжает дорожать и становиться все не доступнее с такими ценами и зарплатами ипотеке по 7% что озвучил гарант это издевательство!

Гость||

Ну так это к лучшему, пусть дорожает, быстрее рухнет это рыночное градостроительство, канет в лету...

Гость||

"Ну так это к лучшему, пусть дорожает, быстрее рухнет это рыночное градостроительство, канет в лету..."

Боюсь, одной жизни не хватит.

Гость||

Согласен, на что рассчитывают застройщики, на граждан сидящих на пухлых кошельках? Но у них всё уже есть, последнее ихо желание слетать на Луну на экскурсию, а те кому надо они просто не в состоянии приобрести золотые метры, так как уже доедают последний ....без соли.

Имя: Гость
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