Январские пенсии придут получателям уже с прибавкой

24.12.2021 | 12:31

В Пенсионном фонде России рассказали, кому и когда ждать положенные выплаты за январь 2022 года.

В ПФР объяснили, что из-за новогодних праздников, некоторые пенсионеры, которые получают пенсии в первых числах каждого месяца, получат январские выплаты заранее. Но в каждом регионе свой график, поэтому важно ориентироваться именно на региональные особенности.

Специалисты ведомства напомнили, чтобы узнать ответ вопрос на интересующий вопрос, можно воспользоваться контактами клиентской службы. Они размещены на официальном сайте ПФР. Необходимо выбрать регион проживания и нажать кнопку «Контакты отделения и клиентских служб».

Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. "С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства «Почте России», - уточнили тогда в ведомстве «Российской газете».

Специалисты напомнили, что январские пенсии придут уже с прибавкой. С 1 января 2022 года страховые пенсии вырастут на 5,9%. В 2023 году страховые пенсии должны будут увеличиться на 5,6%, в 2024 году - на 5,5%. Средний размер страховой пенсии в России в следующем году превысит 17 тыс. руб., в 2023 году - 17,9 тыс. руб., в 2024 году - 18,7 тыс. руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль.