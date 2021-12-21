В 2022 году меняются правила начисления и выплаты пособий

21.12.2021 | 21:39

Наступающий 2022 год принесет сразу несколько существенных изменений в законодательстве. Ряд из них коснется правил начисления и выплаты пособий.

Сразу несколько форм материального обеспечения населения приобретут беззаявительный характер. Это касается пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Сведения и документы в ФСС России будут поступать не только от работодателя, но и от уполномоченных органов и учреждений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Данные о назначении и выплате пособий будут отображаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и в личном кабинете гражданина на Едином портале госуслуг.

C 2022 года станет больше максимальный размер среднего дневного заработка для оплаты больничного. В 2021 году он составляет 2434 рубля 25 копеек, а с учетом лимита базы, установленного на 2022 год, максимальное пособие за один день больничного составит 2572 рубля 60 копеек.

В связи с повышением МРОТ до 13 890 рублей, с 1 января будет больше и размер среднего дневного заработка. Его рассчитывают по формуле: МРОТ * 24 месяца / 730 дней. В 2021 году он равнялся 420 рублям. В 2022 году он составит более 456 рублей. Средний дневной заработок необходим при определении размера пособия по больничному и по беременности и родам, если у работника в расчетном периоде не было начислений по зарплате или его заработок был менее установленного минимального размера оплаты труда.

В 2022 году обязательными станут электронные больничные. Работнику теперь не надо сообщать работодателю об открытии листка нетрудоспособности. Информация из поликлиники поступит в ФСС России, а ведомство автоматически известит работодателя.

С 1 января 2022 года вносятся изменения в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Теперь периоды работы за границей до получения гражданства России могут включаться в стаж при наличии соответствующего межгосударственного соглашения.