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Экономика

Пензенская область получит почти 344 млн на дороги

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В ближайшие два года Пензенская область получит почти 344 млн руб. на строительство и ремонт дорог. Распоряжение, распределяющее деньги федерального бюджета между регионами, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ размещен на официальном сайте кабмина. В пояснительной записке уточняется, что финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

«Будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок», - уточнил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 20 декабря.

Всего 84 субъектам будет направлено 100 млрд руб. Пензенской области выделено 171 млн 977 тыс. 300 руб. на 2022 год и столько же на 2023-й.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ближайшие два года Пензенская область получит почти 344 млн руб. на строительство и ремонт дорог.
Вот теперь много дорог можно отремонтировать. Спасибо за заботу.

Гость||

пила своя есть.......

Гость||

а у Ивана было 500 под подушкой на карманные расходы. Сколько же теперь у этих?

Гость||

а сколько в городе Пенза улиц, где дороги не стоят на учете?

Гость||

Гость писал(a):

Вот теперь много дорог можно отремонтировать.
Коровьими лепёшками на эти деньги.

Имя: Гость
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