Стал известен график выдачи январских пенсий

19.12.2021 | 10:37

В преддверии новогодних праздников многих пожилых людей волнует вопрос, когда будут выплачены положенные им пенсии. В 2021 году новогодние каникулы начнутся уже 31 декабря, которое теперь стало нерабочим днем.

С наступлением 2022 года россиян ждут еще девять выходных дней. Первый официальный рабочий день - 10 января. В праздничные дни банки работать не будут, поэтому ПФР перечислит средства в денежно-кредитные организации заблаговременно, чтобы пенсионеры, получающие свои выплаты в период с 1 по 10 января, не остались без денег.

Представители кредитных учреждений рассказали «Российской газете», когда пенсионерам придет пенсия за январь. По словам специалистов, Пенсионный фонд России перечислит январские пенсии не позднее 29 декабря.

«Сбербанк осуществляет зачисление пенсий в день поступления документов от ПФР», - сообщили в пресс-службе денежно-кредитной организации.

«Банк зачислит средства на счета пенсионеров по факту поступления средств от ПФР, т.е. до Нового года», - высказалась Анна Камбулова, управляющий директор «Совкомбанка».

Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Еще 25 декабря 2020 года Пенсионный фонд сообщал, что приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года.