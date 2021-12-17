В Госдуме обсудили кадровый вопрос на предприятиях ОПК

17.12.2021 | 18:27

В Государственной думе РФ состоялось заседание, посвященное поддержке и развитию кадрового потенциала для предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях существующих глобальных вызовов.

Председатель Комитета ГД РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил, что при сложившейся на рынке труда ситуации необходимо сосредоточить усилия на обеспечении достойного конкурентоспособного уровня заработных плат на предприятиях ОПК.

«Мы должны понимать, что обеспечение кадрами в первую очередь зависит от того, кто поступает в вузы, на какие программы, кого мы выпускаем и как мы удерживаем потом этих людей на предприятиях. Мы можем обсуждать разные способы решения проблем развития кадрового потенциала, но ключевой их них – достойный уровень оплаты труда. Чтобы быть конкурентоспособными, на предприятиях ОПК средняя зарплата должна быть на уровне 110% от средней в субъекте, где размещено производство», - отметил Гутенев.

Председатель экспертного совета по авиационной промышленности Юрий Слюсарь сообщил, что кадровый вопрос будет нарастать, и не исключил, что без адекватного ответа это может стать препятствием для стабильного развития отрасли.

По его мнению, проблема не только в количественных, но и в качественных изменениях.

«Допустим, 200 человек ушло с предприятия, другие 200 человек поступили на работу. Но какие люди ушли и какие пришли – это ведь тоже очень важно. Просто по учетно-количественным характеристикам мы не поймем глобальность и тревожность событий, которые наблюдаем. Ситуация непростая и требует нашей реакции», - подчеркнул Слюсарь.

Участники заседания пришли к выводу, что необходимо и в дальнейшем уделять особое внимание программам, направленным на формирование кадрового потенциала, популяризацию рабочих и инженерно-технических специальностей.

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По итогам заседания был выработан ряд рекомендаций. Также участники поддержали инициативу по разработке комплексной программы предотвращения оттока рабочей силы.