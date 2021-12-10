Области выделили деньги на поддержание стабильности бюджета

10.12.2021 | 08:10

Пензенская область получит средства на поддержание сбалансированности бюджета. Соответствующее распоряжение подписал 8 декабря Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Общая сумма бюджетных траншей, которые распределят между 45 регионами, составляет 29,3 млрд рублей.

«За счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдет на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов», - уточняется в пояснительной записке к документу.

Пензенской области выделено 85,5 млн рублей.

В следующем году базовую сумму дотаций на обеспечение стабильности региональных бюджетов не уменьшат, а, напротив, проиндексируют.