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Экономика

Области выделили деньги на поддержание стабильности бюджета

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Пензенская область получит средства на поддержание сбалансированности бюджета. Соответствующее распоряжение подписал 8 декабря Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Общая сумма бюджетных траншей, которые распределят между 45 регионами, составляет 29,3 млрд рублей.

«За счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдет на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов», - уточняется в пояснительной записке к документу.

Пензенской области выделено 85,5 млн рублей.

В следующем году базовую сумму дотаций на обеспечение стабильности региональных бюджетов не уменьшат, а, напротив, проиндексируют.

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Гость||

Пилить не перепилить

Гость||

Ага, у кольца нет ни начала ни конца. Пилите Шура , пилите..

Гость||

Мы рады за Вас! А то перед выборами в каждой деревне наобещал златые горы. Приходит время исполнять, а кошелёчек-то тонковат.

Гость||

29,3 млрд. на 45 регионов, это несерьёзно , это иголка забытая портным в шубе ручной работы.

Гость||

А где зеленые рубли от бьющего в этом году все рекорды экспорта? Сегодня только с пафосом докладывали,Дубай у нас должен быть,не меньше.

Гость||

Гость|10.12.2021 08:28|

29,3 млрд. на 45 регионов, это несерьёзно , это иголка

Пензенской области выделено 85,5 млн руб

Гость||

Зелёные рубли где?, эка вы какой любопытный, это всё в "подушку безопасности" пойдёт, на чёрный "вторник" , "пятницу ", на точечные выплаты, для успокоения.

Гость||

08:36 Это да, не меньше, плюс Клондайк с Эльдорадо забыли .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенской области выделено 85,5 млн рублей.
У Ваньки под матрасом в свое время пять таких выделений нашли...

Имя: Гость
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