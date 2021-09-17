Экономика

В Пензастате рассказали, на что поднялись и снизились цены

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В Пензастате сравнили цены августа с июльскими и рассказали, на какие товары они поднялись и на какие - стали ниже.

Уменьшились цены на жмых (на 8,5%), бумагу гофрированную (на 7,5%), напитки безалкогольные (на 3,5%), макаронные изделия и свекловичный сахар (на 3,4%).

Центробежные насосы подешевели на 2%, а вакуумные подорожали на 5,8%. Цены на газовые бытовые плиты выросли на 10%.

Резко поднялись цены на конструкции и детали из черных металлов (на 54,1%), на фанеру (на 26,6%), на керамический неогнеупорный кирпич (на 21,8%), стеновые силикатные блоки (на 15,1%). Подорожание материалов повлияло на обстановку в сфере строительства. Так, в Пензе прекратилось возведение новостроек для переселенцев из аварийного жилья.

Подорожали и некоторые продукты. На 40,2% поднялись цены на ликероводочные изделия крепостью до 25 градусов, на 17,7% - на муку как тонкого, так и грубого помола и на гранулы из мяса и мясных субпродуктов, на 15,5% - на свинину (кроме субпродуктов).

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Гость||

Жмых вон как подешевел, а бумага гофрированная, а вы всё ноете, на насосы центробежные, цены вообще рухнули.

Гость||

Ну таперича нам голод не грозит, переходим на жмых. Хорошо рывок сделали вовремя и встали с колен. Спасибо партии

Гость||

Главное - не забудьте за эти три дня отдать свой голос за добрые вести о жмыхе и гофрированной бумаге! Ликероводочные изделия подорожали? Так это о вас же, дурашки, заботятся, чтобы вы до пенсионного возраста дотянули, а не отбросили копыта раньше и перестали платить налоги. Да и от свинины, прямо скажем, вред один - жир на боках и пузе да холестериновые бляшки по всей кровеносной. Ура, товарищи!

Гость||

Пензюки, чё штаны протираете?

Бегом бегите за товарами первой необходимости - жмыхом и центробежными насосами! Пока они вновь не подорожали...

Гость||

наши что ДОКЛАДЫВАТЬ позор им

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