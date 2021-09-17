В Пензастате рассказали, на что поднялись и снизились цены

17.09.2021 | 10:48

В Пензастате сравнили цены августа с июльскими и рассказали, на какие товары они поднялись и на какие - стали ниже.

Уменьшились цены на жмых (на 8,5%), бумагу гофрированную (на 7,5%), напитки безалкогольные (на 3,5%), макаронные изделия и свекловичный сахар (на 3,4%).

Центробежные насосы подешевели на 2%, а вакуумные подорожали на 5,8%. Цены на газовые бытовые плиты выросли на 10%.

Резко поднялись цены на конструкции и детали из черных металлов (на 54,1%), на фанеру (на 26,6%), на керамический неогнеупорный кирпич (на 21,8%), стеновые силикатные блоки (на 15,1%). Подорожание материалов повлияло на обстановку в сфере строительства. Так, в Пензе прекратилось возведение новостроек для переселенцев из аварийного жилья.

Подорожали и некоторые продукты. На 40,2% поднялись цены на ликероводочные изделия крепостью до 25 градусов, на 17,7% - на муку как тонкого, так и грубого помола и на гранулы из мяса и мясных субпродуктов, на 15,5% - на свинину (кроме субпродуктов).