Стало известно о возможности получить тринадцатую пенсию

03.09.2021 | 07:32

В некоторых организациях сотрудники могут рассчитывать на тринадцатую зарплату. Так принято называть ежегодную премию работникам, выплату которой определяет само предприятие.

Как правило, ее размер зависит от суммы дохода организации по итогам года. Ее начисляют сотрудникам под новогодние праздники в виде поощрения.

Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин предложил выплачивать тринадцатую пенсию пожилым россиянам.

По словам эксперта, денежные средства для этого могли бы предоставлять акционеры Сбербанка. На выплаты пенсионерам ежегодно можно направлять дивиденды финансовой организации, которые она переводит государству. Так населению будет обеспечен безусловный базовый доход, сообщает «Российская газета».

«Пенсионный фонд сделает эту выплату одним мановением руки, как только ФНБ перечислит ему нужную сумму. Это огромные деньги? Да нет, только курсовые разницы в ФНБ составляют сотни миллиардов рублей. А сколько это на каждого пенсионера по старости? Если мечтать, что Сбербанк выплатит государству 300-350 млрд руб. дивидендов за 2021 год, то как раз на каждого из 35 млн пенсионеров по старости придется по 8,5-10 тысяч руб. Для 5-6 млн из них эта сумма больше их пенсии», - указал Миркин.