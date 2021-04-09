Экономика

Инвестиционную активность Пензенской области оценили на 0

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Пензенская область не проявила инвестиционной активности в марте 2021 года. К такому выводу пришел журнал «Инвест-Форсайт», проанализировав сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестпроектах.

«Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: 10 - ввод в эксплуатацию проекта/очередного этапа проекта; 9 - выделение для проекта финансирования/кредита; 7 - подписание соглашения о реализации проекта; 4 - подписание соглашения о намерениях; 1 - прочие новости», - уточнили составители рейтинга.

Учитывался и объем инвестиций.

В результате самой активной в сфере привлечения денежных средств стала Липецкая область, второе место заняла Тульская, третье - Пермский край.

В таблицу не вошли регионы, получившие 0 баллов. Это Пензенская область и еще 16 субъектов РФ: Астраханская область, Еврейская АО, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Рязанская область, Севастополь, Тюменская область, ХМАО и Чукотский АО.

В феврале 2021 года Пензенская область занимала 32-34-ю строчку рейтинга инвестиционной активности, в январе - 22-23-ю.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область не проявила инвестиционной активности в марте 2021 года
Зато проявила коррупционную и политическую активность. По этим направлениям все рейтинги зашкаливали.

Гость||

Гость писал(a):

Зато проявила коррупционную и политическую активность. По этим направлениям все рейтинги зашкаливали.

Имя: Гость

а это не одно и тоже, зачем она тут нужна эта активность инвестиционная, от этого слова трясти начинает, все и так тута есть из крупной инфраструктуры, а мыть деньги нечего

Гость||

не нужны нам эти инвестиции, сами обойдемся своим

Гость||

А кто захочет инвестировать туда, где процветает коррупция?

Гость||

Ивана нет. Щас бы рассказали об инвестиционнопривлекательном динамично развивающемся процветающем регионе.

Гость||

Враньё ,при чем наглое. Бюджет Пензенской области до сих пор активно инвестирует в приближенный к Белозерцеву бизнес ! Ни один этот проект не остановлен в связи с арестом Белозерцева, как они были всеми рылами в бюджете так и остались. Надо немедленно остановить все эти коррупционные проекты связанные со строительством и благоустройством!

Гость||

Даже прихватизированную Белзерцевым муниципальную дорогу к своему домику, никто не осмеливается вернуть в городскую собственность. Край абсолютно безактивных людей! Куда тропинка выведет,Нам все равно. Потому так хорошо и живем в области!

Гость||

Гость писал(a):

Ивана нет.

Гость писал(a):

Канцерова создала и поддерживает воровской кластер в Пензенской области.

Дело не в этом полоумном. Ваня- козленок для искупительной жертвы.

хитрая мерзкая фашистская тварь

Имя: Гость
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