Инвестиционную активность Пензенской области оценили на 0

09.04.2021 | 09:38

Пензенская область не проявила инвестиционной активности в марте 2021 года. К такому выводу пришел журнал «Инвест-Форсайт», проанализировав сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестпроектах.

«Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: 10 - ввод в эксплуатацию проекта/очередного этапа проекта; 9 - выделение для проекта финансирования/кредита; 7 - подписание соглашения о реализации проекта; 4 - подписание соглашения о намерениях; 1 - прочие новости», - уточнили составители рейтинга.

Учитывался и объем инвестиций.

В результате самой активной в сфере привлечения денежных средств стала Липецкая область, второе место заняла Тульская, третье - Пермский край.

В таблицу не вошли регионы, получившие 0 баллов. Это Пензенская область и еще 16 субъектов РФ: Астраханская область, Еврейская АО, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Рязанская область, Севастополь, Тюменская область, ХМАО и Чукотский АО.

В феврале 2021 года Пензенская область занимала 32-34-ю строчку рейтинга инвестиционной активности, в январе - 22-23-ю.