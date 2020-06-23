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Экономика

Пензенские сельхозпроизводители разделят 161 миллион рублей

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В министерстве сельского хозяйства региона главы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств представили и защитили свои проекты. Если члены специальной комиссии их одобрят, то предприниматели получат средства на реализацию бизнес-идей.

«Начинающий фермер» - это молочное и мясное скотоводство до 5 миллионов рублей, другие направления - до 3 миллионов. Если семейная ферма - до 30 миллионов рублей. Фермеры (так называемый «Агростартап»), молочное и мясное скотоводство - до 5 миллионов рублей», - сообщил начальник управления Министерства сельского хозяйства Пензенской области Владимир Юдаев.

Заявки на получение грантов предоставили около 100 человек. В начале июля назовут победителей, их будет 30.

Теллар Сарайкина из Бессоновского района - глава личного подсобного хозяйства.

«Мы планируем реализовать бизнес-проект по инкубированию яиц бройлеров. Хотим обеспечить наш Бессоновский район качественным цыпленком бройлера. В дальнейшем, возможно, будем развивать направление утки, перепела и гуся», - пояснила она.

«Если «Начинающий фермер» и «Агростартап», то срок освоения средств гранта - полтора года. У «Семейной фермы» - два года», - отметил Владимир Юдаев.

Впрочем, воплотить в жизнь свои идеи сельхозпроизводители смогут только на условиях софинансирования. В дело, помимо бюджетных денег, они должны будут вложить и собственные средства. Всего в 2020 году на поддержку малых форм хозяйствования в регионе направят 161 миллион рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пензенские сельхозпроизводители разделят 161 миллион рублей

Хорошо бы без уголовных дел и посадок

Гость||

Какое правильное слово наши - разделят

Гость||

Важно, что никто не возмущается, о всемирном заговоре не говорит, чипирования не опасается.

Имя: Гость
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