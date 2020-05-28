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Экономика

Субсидии пензенским перевозчикам увеличат на 26 млн руб.

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В Пензенской области увеличат субсидии автотранспортным предприятиям, которые перевозят пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Решение принято в целях обеспечения их устойчивой работы в период коронавирусной пандемии.

Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

Бюджетные ассигнования перевозчикам увеличены на 26 млн 200 тыс. руб.

Для этого пришлось снизить расходы на проведение конкурсов «Лучший по профессии» (более чем на 6 млн), организацию фестиваля журналистов «А мы из Пензы» и участие представителей СМИ в ежегодном фестивале журналистов в Сочи (на 860 тыс.), проведение мероприятий в области физической культуры и спорта (на 1 млн 120 тыс.).

Министерству образования Пензенской области останется почти на 3 млн 850 тыс. меньше на предоставление субсидий образовательным учреждениям. Снижены расходы и у ряда других ведомств.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

участие представителей СМИ в ежегодном фестивале журналистов в Сочи (на 860 тыс.)
А это мероприятие обязательно должны налогоплательщики оплачивать?

Гость||

И ни рубля с бордюров не убавили.

Гость||

что же когда цены на проезд поднимали.не кто ни кого не инвестировал?

Имя: Гость
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