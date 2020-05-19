Глава Октябрьского района оценил стоимость его благоустройства

19.05.2020 | 19:00

Недавно назначенному главе администрации Октябрьского района Пензы Андрею Гришину зачитать доклад об итогах работы за 2019-й, когда он не был на этой должности, депутаты городской думы возможности не дали: ознакомились с цифрами и результатами заранее. Зато активно задавали вопросы по делам текущим.

«Вы написали, что недостаточно (отсутствует) финансирование, большое количество управляющих компаний не подчиняется, и все остальное. Скажите мне, вам на благоустройство на 2020 год сколько денег выделили?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Александр Трутнев.

«Назвать просто сумму - и вы скажете, что этих денег достаточно. А нужно понимать, на что эти деньги направляются. Во-первых, у нас в Октябрьском районе находятся 125 контейнерных площадок, которые мы зачищаем по уставу. Мы тратим на это порядка двух миллионов рублей в год», - ответил Андрей Гришин.

Также средства нужны на ликвидацию стихийных свалок, покос травы и другие задачи, связанные с благоустройством территории самого большого района Пензы. Его глава на комиссии городской думы озвучил трудности. С точки зрения чиновника, некоторые управляющие компании становятся неуправляемыми.

«Для администрации района абсолютно неважно, ЖЭМУП-7 это или другая управляющая компания, они должны работать на территории. Если не работают, нужно принимать меры. Я здесь говорю о том, что мер мы принять к ним не можем, потому что у нас нет полномочий», - заявил Андрей Гришин.

«А какие вам полномочия нужны, чтобы написать в госжилинспекцию, чтобы те осуществили в рамках своих полномочий соответствующие мероприятия, если там проблемы в управляющей организации? Вам какие еще нужны полномочия?» - выразил недоумение депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.

Соответствующие жалобы районная администрация направляет в различные ведомства. Однако горожане, по словам Андрея Гришина, не хотят ждать и просят навести порядок здесь и сейчас. В том числе и поэтому, по оценке главы, на благоустройство Октябрьскому району нужно 35-40 миллионов в год. Это почти в семь раз больше, чем выделяется.