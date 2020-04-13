Губернатор: Не все снизили арендную плату, некоторые даже повысили

13.04.2020 | 10:09

В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба Пензенской области губернатор Иван Белозерцев обозначил проблему, с которой столкнулся не только малый и средний бизнес, но и чиновники.

«У меня есть информация, что собственники крупных торговых сетей, которые выделяют площади в аренду, не снижают стоимость, а наоборот, пытаются даже повысить, а мы для них уменьшаем нагрузку налоговую», - констатировал глава региона.

Он заявил, что в таком случае муниципалитет, область, предоставляя данную меру поддержки, должны подписывать с собственником соглашение, чтобы и он выполнил свои обязательства по уменьшению платы за аренду.

«Мы снижаем, понимаем, что у нас будут выпадающие доходы, мы хотим, чтобы вы работали и ваши арендаторы, тогда и вы снижайте. А то, получается, мы поддерживаем вроде бы как, а они не хотят», - заключил Иван Белозерцев.

9 апреля региональное правительство порекомендовало владельцам торговых и офисных площадей предоставить отсрочку по оплате или же уменьшить стоимость аренды с момента введения режима повышенной готовности в регионе (с 16 марта).

Что касается помещений, находящихся в собственности города или области, то арендующим их предпринимателям, попавшим в кризисную ситуацию из-за пандемии коронавируса, уже предоставили отсрочку по уплате аренды в 2020 году. Деньги можно будет внести равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или по соглашению сторон.

Арендаторов, которые не смогли использовать государственное имущество в связи с введением режима повышенной готовности, решили полностью освободить от оплаты аренды на период действия режима. Речь шла о тех, кто занимает площади в учреждениях спорта, культуры, образования, здравоохранения, транспорта. На основании заявлений предпринимателей будут подготовлены дополнительные соглашения к договорам аренды.