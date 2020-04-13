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Экономика

Губернатор: Не все снизили арендную плату, некоторые даже повысили

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В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба Пензенской области губернатор Иван Белозерцев обозначил проблему, с которой столкнулся не только малый и средний бизнес, но и чиновники.

«У меня есть информация, что собственники крупных торговых сетей, которые выделяют площади в аренду, не снижают стоимость, а наоборот, пытаются даже повысить, а мы для них уменьшаем нагрузку налоговую», - констатировал глава региона.

Он заявил, что в таком случае муниципалитет, область, предоставляя данную меру поддержки, должны подписывать с собственником соглашение, чтобы и он выполнил свои обязательства по уменьшению платы за аренду.

«Мы снижаем, понимаем, что у нас будут выпадающие доходы, мы хотим, чтобы вы работали и ваши арендаторы, тогда и вы снижайте. А то, получается, мы поддерживаем вроде бы как, а они не хотят», - заключил Иван Белозерцев.

9 апреля региональное правительство порекомендовало владельцам торговых и офисных площадей предоставить отсрочку по оплате или же уменьшить стоимость аренды с момента введения режима повышенной готовности в регионе (с 16 марта).

Что касается помещений, находящихся в собственности города или области, то арендующим их предпринимателям, попавшим в кризисную ситуацию из-за пандемии коронавируса, уже предоставили отсрочку по уплате аренды в 2020 году. Деньги можно будет внести равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или по соглашению сторон.

Арендаторов, которые не смогли использовать государственное имущество в связи с введением режима повышенной готовности, решили полностью освободить от оплаты аренды на период действия режима. Речь шла о тех, кто занимает площади в учреждениях спорта, культуры, образования, здравоохранения, транспорта. На основании заявлений предпринимателей будут подготовлены дополнительные соглашения к договорам аренды.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

мы поддерживаем вроде бы как, а они снижают вроде бы как. Так, вроде бы как, и живем.

Гость||

И почему же ее должны снижать? У нас ЧП объявлено или карантин? На основании чего она должна снизиться?

Гость||

Все-таки снижают, или вроде бы, как?

Гость||

Гость писал(a):

Гость
Себя он позорит

Гость||

А что взамен арендодателям предложил губернатор? Может быть налоги им отменить?

То есть власть полностью свои обязательства переложила на бизнес - взаиморассчитывайтесь как хотите, а мы тут как бы сбоку постоим?)))

Гость||

Не себя а велопеседиста. Во всем виноват он

Гость||

Приказы носят рекомендательный характер, каждый решает сам что делать . Как и везде и во всем.

Гость||

Гость писал(a):

А что взамен арендодателям предложил губернатор? Может быть налоги им отменить?

То есть власть полностью свои обязательства переложила на бизнес - взаиморассчитывайтесь как хотите, а мы тут как бы сбоку постоим?)))

???

Гость||

Не везёт простым людям с властью!

Гость||

понедельник день предлаганий

Гость||

Приравнять это к воровству - мошенничеству (ибо оно так и есть) и сажать с конфискацией. Действовать надо не через местную карманную прокуратуру, а привлекать москвичей.

Гость||

Нельзя его трогать - он поддержал поправки. Надежный , проверенный, свой.

Гость||

А представляете, товарищ губернатор, во многих магазинах ещё и цены на продукты ВЫРОСЛИ! НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ!

Гость||

Аренда должна быть снижена до 30-50% от обычного номинала. В большинстве случаев снижена до 15%.

Гость||

А город снизил для людей арендную плату?Нет конечно, администрация удушится.

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Имя: Гость
Комментарий:

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