В апреле изменятся правила сдачи квартир в аренду

31.03.2024 | 14:44

В понедельник, 1 апреля, в стране вступят в силу новые законы. Нововведения перечислил в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Так, с 1-го числа на 7,5% проиндексируют социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Выплаты увеличатся для 4,1 млн граждан.

Также упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно. Процедуру будут считать оконченной только после внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). По новым правилам оформят перепланировку квартиры. После завершения ремонта потребуется получить не только акт приемки, но и новый технический план. С 1 апреля гражданам придется согласовывать изменение границ комнат, демонтаж встроенных шкафов, перенос дверного проема.

За нелегальный оборот табака станут наказывать строже. За продажу сигарет без маркировки или сбыт сырья для табачных изделий несовершеннолетнему грозит штраф до 1 млн рублей.

Также с 1 апреля изменится порядок получения водительских прав. Ужесточатся условия для тех, кто трижды провалил экзамен по вождению; к испытаниям не допустят автомобилистов, наказанных за пьяную езду. Права не выдадут уклонистам или тем, кто отказался фотографироваться.

С 3 апреля запретят посуточную аренду квартир, не оборудованных приборами учета. Кроме того, владельцы при сдаче жилья должны будут учитывать интересы соседей, а также правила содержания общего имущества многоквартирного дома.

С 17-го числа в силу вступит закон о сохранении памятников Великой Отечественной войны. Он упрощает порядок ремонта таких мемориалов, поэтому муниципалитеты смогут быстрее реконструировать их. В России создадут отдельный реестр таких памятников, в котором уточнят информацию об их количестве и местонахождении.