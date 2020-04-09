Сетевое издание|18+|Четверг|9 апр 2020|13:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  81.02  |  $  74.38

Экономика | Владельцев торговых и офисных зданий призвали снизить арендную плату

09.04.2020|12:46
Печать

В четверг, 9 апреля, правительство Пензенской области обратилось к владельцам торговых и офисных зданий с предложением снизить арендную плату субъектам малого и среднего предпринимательства.

Собственникам порекомендовали предоставить отсрочку по оплате или же уменьшить стоимость аренды с момента введения режима повышенной готовности в регионе (с 16 марта).

«В настоящее время готовятся нормативные акты, которыми будут предусмотрены меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество», - пояснили в пресс-службе областного правительства.

Что касается площадей, находящихся в собственности города или области, то арендующим их предпринимателям, попавшим в кризисную ситуацию из-за пандемии коронавируса, уже предоставили отсрочку по уплате аренды в 2020 году. Деньги можно будет внести равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или по соглашению сторон.

«Арендаторов, которые не смогли использовать государственное имущество в связи с введением режима повышенной готовности, принято решение полностью освободить от оплаты аренды на период действия режима», - уточнили в пресс-службе.

Речь идет о тех, кто занимает площади в учреждениях спорта, культуры, образования, здравоохранения, транспорта. На основании заявления предпринимателей будут подготовлены дополнительные соглашения к договорам аренды.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте