09.04.2020 | 12:46

В четверг, 9 апреля, правительство Пензенской области обратилось к владельцам торговых и офисных зданий с предложением снизить арендную плату субъектам малого и среднего предпринимательства.

Собственникам порекомендовали предоставить отсрочку по оплате или же уменьшить стоимость аренды с момента введения режима повышенной готовности в регионе (с 16 марта).

«В настоящее время готовятся нормативные акты, которыми будут предусмотрены меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество», - пояснили в пресс-службе областного правительства.

Что касается площадей, находящихся в собственности города или области, то арендующим их предпринимателям, попавшим в кризисную ситуацию из-за пандемии коронавируса, уже предоставили отсрочку по уплате аренды в 2020 году. Деньги можно будет внести равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или по соглашению сторон.

«Арендаторов, которые не смогли использовать государственное имущество в связи с введением режима повышенной готовности, принято решение полностью освободить от оплаты аренды на период действия режима», - уточнили в пресс-службе.

Речь идет о тех, кто занимает площади в учреждениях спорта, культуры, образования, здравоохранения, транспорта. На основании заявления предпринимателей будут подготовлены дополнительные соглашения к договорам аренды.

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