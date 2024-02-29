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Общество

Пензенские прокуроры проведут прием предпринимателей

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Во вторник, 5 марта, в органах прокуратуры проведут очередной Всероссийский день приема предпринимателей.

Представителей бизнеса ждут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области (ул. Богданова, 7, каб. 100), а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей (на своих рабочих местах).

Прием будет вестись с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед - с 13:00 до 13:45).

Целью является помощь предпринимателям в правовых вопросах, пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Аналогичные мероприятия проводятся надзорным органом ежемесячно. В феврале бизнесменов приглашали на 6-е число.

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