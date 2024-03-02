Башмаковец сдал в аренду дачный дом и лишился запасов на зиму

Банки с разносолами и 30 ведер картофеля исчезли из погреба дачного дома, который житель Башмаковского района сдал в аренду 38-летнему мужчине.
Обнаружив пропажу, хозяин обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил жилец дачи.
Он признался, что снял дом в селе, где нашел временную работу. Владелец не разрешил ему пользоваться погребом, однако арендатор нарушил запрет и обнаружил в подполе заготовки и картошку.
Обрадованный неожиданной удачей, мужчина съел припасы, а картофель продал незнакомцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Любителю чужих солений и маринадов грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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