Башмаковец сдал в аренду дачный дом и лишился запасов на зиму

02.03.2024 | 09:59

Банки с разносолами и 30 ведер картофеля исчезли из погреба дачного дома, который житель Башмаковского района сдал в аренду 38-летнему мужчине.

Обнаружив пропажу, хозяин обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил жилец дачи.

Он признался, что снял дом в селе, где нашел временную работу. Владелец не разрешил ему пользоваться погребом, однако арендатор нарушил запрет и обнаружил в подполе заготовки и картошку.

Обрадованный неожиданной удачей, мужчина съел припасы, а картофель продал незнакомцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Любителю чужих солений и маринадов грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.