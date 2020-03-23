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Экономика | «Дамате» закупает 70 единиц новой сельскохозяйственной техники

23.03.2020|13:37
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В 2020 году ГК «Дамате», крупнейший в России производитель мяса индейки, вложит более 521 млн рублей в современную сельхозтехнику и специализированные агрегаты. 70 машин закупят в преддверии весенней посевной кампании.

Пополнение автопарка обусловлено планомерным расширением земли в обработке до 32 тыс. гектаров за счет ввода в оборот залежных земель и приобретения участков.

Новая техника выйдет в поле в апреле. Специалисты компании полностью завершили дефектовку уже имеющихся машин, за зиму заменили необходимые запчасти. В конце апреля планируется начать сев, а в середине мая завершить его с учетом погодных условий.

Всего в посевной кампании задействуют 92 единицы современной сельскохозяйственной техники от ведущих российских и зарубежных производителей, в том числе тракторы John Deere, Deutz-Fahr, Claas, посевные комплексы Amazone и Pettinger, пропашные сеялки MaterMacc, Monosem и Vaderstad, разбрасыватели минеральных удобрений Amazone.

По мере поступления техники механизаторов будут учить обращаться с ней. В качестве преподавателей приглашены технические специалисты компаний-дилеров.

Специалисты отдела растениеводства «Дамате» уже прошли обучение по основам эксплуатации, настройке и регулировке техники, а также дифференцированному внесению удобрений.

Компания подбирает персонал в новые подразделения и инструктирует кадры. Помимо этого, «Дамате» провела обучение по планированию и контролю качества полевых работ, настройке и регулировке сельскохозяйственных машин, техобслуживанию и ремонту техники.

Собственное растениеводческое направление - одно из преимуществ вертикально интегрированной структуры группы компаний «Дамате». Земельный банк компании в Пензенской области составляет 43,6 тысячи гектаров в семи районах присутствия: Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском, Пачелмском и Наровчатском.

Наличие современной техники, использование передовых технологий и земельного фонда позволяет обеспечивать птицу кормами собственного производства.

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