Экономика

Россияне взяли в банках около 500 млрд на покупку авто с начала года

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По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 5 месяцев 2025 года российские банки выдали автокредиты на сумму около 500 млрд рублей - на 48% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. В мае объем рынка автокредитования составил примерно 115 млрд рублей - на 2% больше, чем в апреле, но почти в 2 раза ниже уровня мая 2024 года.

Высокая ключевая ставка, риск-политика Банка России и возросший утилизационный сбор продолжают оказывать давление на рынок автокредитования. Небольшой рост в мае обусловлен активностью дилеров, которые предлагают покупателям скидки для сокращения складских запасов. Еще один фактор - переток спроса со второго полугодия из-за ожидания дальнейших ограничений условий кредитования. Год к году сегмент демонстрирует серьезное снижение выдач.

Основной объем кредитования по-прежнему приходится на рынок новых автомобилей, чему способствуют господдержка и субсидированные программы производителей, подчеркнули в пресс-службе ВТБ.

«Рынок автокредитования проходит фазу структурной перестройки. Регуляторные меры и дорогие деньги сдерживают классическое кредитование, переводя спрос в сегмент субсидированных программ - государством и самими производителями. Для банков сейчас важна не столько динамика выдач, сколько качество портфеля. Особенно это касается рынка машин с пробегом, где высокая ключевая ставка требует более взвешенного подхода к продажам», - отметил вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

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Источник — фото предоставлено ВТБ
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