В Пензе экскаватор-погрузчик задавил человека

14.08.2024 | 10:19

Во вторник, 13 августа, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Трагедия разыгралась в частном секторе микрорайона Бугровка.

По предварительным данным, напротив дома № 9 в проезде Будашкина 48-летний мужчина ремонтировал экскаватор-погрузчик Caterpillar.

Тяжелая техника самопроизвольно начала движение и наехала на него.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу, где он скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.