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Общество

Эксперт: Перед зимой дачную технику следует обработать

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Дачникам следует завершить сезон подготовкой техники к зимовке. Об этом «Известиям» рассказала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

По ее словам, первым шагом должна стать очистка от травы, земли, масла. Если этого не сделать, то в дальнейшем возможны коррозия и поломки.

«Также надо тщательно смазать все элементы и слить топливные жидкости. Для промывания техники можно воспользоваться мыльным раствором или автошампунем. Если на механизмах есть следы сильных масляных загрязнений, то отлично подойдут очистители битумных пятен и карбюраторов», - посоветовала она.

При очистке не следует пользоваться абразивными губками и грубыми щетками, чтобы не поцарапать пластик и не нарушить антикоррозийное покрытие. Детали рекомендуется обработать силиконовыми смазками в аэрозолях и средствами на основе молибдена.

«Слив топливных жидкостей поможет сохранить в целости двигатель садовой техники. При длительном хранении из бензина испаряются легкие фракции, из-за чего он теряет свои горючие свойства. Следовательно, двигатель на следующий сезон просто не заведется», - пояснила Александра Чихринова.

Она также обратила внимание на то, что техника должна храниться в сухом месте, где не может появиться конденсат.

«Идеальным местом может стать оборудованный гараж», - подытожила эксперт.

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