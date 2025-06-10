Председатель правления КБ «Хлынов» выступил на съезде Ассоциации банков

10.06.2025 | 10:23

В Москве прошел VII съезд Ассоциации банков России на тему «Роль и место банковской системы в поддержании экономической стабильности и стимулировании инвестиций».

В мероприятии приняли участие представители Банка России, Министерства финансов, главы профильных парламентских комитетов. Среди ключевых спикеров были заместитель председателя Банка России Ольга Полякова и заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

На съезде также присутствовали представители ведущих кредитных организаций страны, в том числе и председатель правления банка «Хлынов» Илья Прозоров.

Участники мероприятия делились своим экспертным мнением о роли банковского сектора в финансировании приоритетных проектов и стимулировании инвестиционного процесса, затрагивали актуальные темы. В частности, обсуждались меры по укреплению экономической стабильности, привлечению инвестиций и развитию цифровых финансовых инструментов.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки технологического суверенитета, снижения риск-веса по кредитам и облигациям, предназначенным для финансирования «зеленых проектов», а также совершенствования синдицированного кредитования.

С целым рядом инициатив и заявлений, направленных на поддержку и развитие региональных финансовых учреждений, выступил Илья Прозоров. В частности, он отметил, что соблюдение регуляторных требований и внедрение новых технологий сопряжено с большими издержками для малых и средних банков, что негативно сказывается на их прибыли и развитии.

«Кредитные организации несут большие затраты, даже на незначительные с точки зрения бизнес-эффекта решения. Например, доработка функционала СБП (Системы быстрых платежей), альтернатива которому уже существует на рынке, требует от нас значительных материальных и ресурсных затрат, при этом не предусматривает монетизации», - подчеркнул Прозоров.

Также он уделил внимание теме альянсов и объединений региональных финансовых учреждений, предложенных Банком России, призвал кредитные организации к активному сотрудничеству с IT-компаниями и использованию недорогих цифровых решений, а также подчеркнул, что региональный банкинг является важной составляющей для устойчивого развития регионов и укрепления финансовой системы всей страны.

По итогам встречи съезд принял несколько организационных решений, утвердил отчет об итогах работы ассоциации за прошлый год, изменения в составе совета и ряд других документов.

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