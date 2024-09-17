Пензенцев просят не волноваться при виде военной техники

17.09.2024 | 08:30

Во вторник, 17 сентября, в Пензенской области стартовали плановые учения территориального управления Росгвардии. Они проводятся с привлечением личного состава и специальной техники ведомства.

Главная задача тренировок - отработка взаимодействия подразделений Росгвардии. На учениях бойцы будут практиковаться в защите и охране особо значимых объектов инфраструктуры, коммуникаций и органов государственной власти.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области рассказали, что основные действия будут проходить в Пензе и под Пензой.

В частности, планируется перемещение тяжелой техники, в связи с чем может быть временно ограничено движение транспорта.

Граждан просят с пониманием отнестись к вводимым мерам и сохранять спокойствие.