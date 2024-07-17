История Пензы: Ассортимент магазина на Московской, 107, опровергает слова историков

17.07.2024 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Некоторые историки утверждают, что дореволюционная Россия являлась отсталой страной и что в провинции не было даже какой-либо техники. Но все обстояло не совсем так, что подтверждает ассортимент магазина сельскохозяйственных машин, который располагался на Московской, 107.

Торговое заведение открылось в 1915 году, причем не в самый лучший для страны момент - шла Первая мировая война. Учредителем магазина было Экономическое торгово-промышленное товарищество, а должность заведующего занял Теодор Гудель.

В магазине торговали разной сельскохозяйственной техникой, причем большинство товаров было отечественного производства. Покупатель мог приобрести сенокосилки на бензиновом двигателе, сеялки, соломорезки и даже локомобиль - специальную машину для перевозки тяжелой техники.

Дополнительно товарищество занималось реализацией деталей для сельскохозяйственной техники. Покупку в этом магазине могли себе позволить помещики либо зажиточные крестьяне.

Вообще, сельское хозяйство в царской России вышло на довольно высокий уровень. Империя занимала 1-е место по экспорту зерна и 2-е - по экспорту масла. Страна получала с них невероятные доходы.