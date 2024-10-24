Губернатор проверил готовность коммунальной техники Пензы к зиме

24.10.2024 | 16:21

В четверг, 24 октября, губернатор Олег Мельниченко посетил МБУ «Пензавтодор», чтобы проверить готовность коммунальной техники, предназначенной для содержания дорог в осенне-зимний период.

МБУ «Пензавтодор» обслуживает более 6 млн квадратных метров улично-дорожной сети, а также парки, скверы и пешеходные улицы площадью 282,2 тыс. квадратных метров.

В этом году будет задействовано 155 единиц техники (в том числе новой): 43 комбинированные дорожные машины, 35 погрузчиков (15 больших), 27 самосвалов (20 больших), 18 тракторных щеток, 5 грейдеров, 4 бульдозера, роторы.

Замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов доложил, что спецтранспорт готов к работе.

«Автопарк значительно обновился. Все, что нужно, чтобы содержать город в порядке, у нас есть. Жду результатов», - заявил Олег Мельниченко.

Кроме техники, учреждение заготовило для обработки дорог и пешеходных зон 21 600 тонн песко-соляной смеси и свыше 8 000 тонн соли. Еще 4 500 тонн соляной смеси закупят в конце года, сообщили в пресс-службе областного правительства.