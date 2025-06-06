Спрогнозировано снижение банками ставок по вкладам

06.06.2025 | 16:14

Регулятор впервые за почти 3 года снизил ключевую ставку, а значит, и доходность по средне- и долгосрочным вкладам после этого сигнала продолжит сокращаться. В то же время короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, борьба за вкладчиков между банками на сроках до полугода существенно усилится.

Несмотря на корректировки по ставкам, население продолжит аккумулировать средства на депозитах как наиболее надежном и понятном инструменте для сбережений, сообщает пресс-служба ВТБ. В перспективе эти средства могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции.

Но говорить о серьезном изменении сберегательного тренда пока преждевременно: ставки по вкладам остаются на привлекательном двузначном уровне и позволяют опережающими инфляцию темпами наращивать капитал.

Отложенный спрос начнет активно реализоваться только в случае последовательного значительного снижения ключевой ставки - до 14-15% годовых. ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений условий по сберегательным продуктам.

Резкого снижения ставок по розничным кредитам, по оценке ВТБ, не произойдет. Даже с ключевой ставкой 20% стоимость кредитов останется экстравысокой, и до начала полноценного «кредитного ренессанса» пока еще довольно далеко.

Окончательные решения будут объявлены позднее.