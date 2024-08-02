В Пензе пройдут выставка пожарной техники и выступления спасателей

В воскресенье, 4 августа, пензенцы смогут вблизи рассмотреть пожарную технику, познакомиться со специальным спасательным оборудованием и узнать о техническом вооружении профессионалов.
Выставка откроется в 15:00 у Дома офицеров на улице Ленинградской, 1а.
Пожарные расскажут, как они несут службу и с какими проблемами им доводится сталкиваться.
«На показательных выступлениях зрители увидят возможности подразделения, приемы и способы тушения условного пожара», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Все желающие смогут сделать фотографии техники и оборудования, представленных на выставке.