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Общество

Зареченские пожарные реанимировали «Волгу» советских времен

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В ГУ МЧС России по Пензенской области пополнился парк ретроавтомобилей. В нем появился отремонтированный ГАЗ-21 «Волга».

Водительский состав специального управления Федеральной противопожарной службы № 22 (Заречный) восстанавливали машину советских времен около полугода.

Зареченские пожарные реанимировали «Волгу» советских времен

«В результате «Волгу» привели в первозданный вид и даже сохранили двигатель», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

После этого председатель Пензенского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Булыгин презентовал ярко-красный автомобиль публике.

Зареченские пожарные реанимировали «Волгу» советских времен

В 2020 году спасатели воссоздали к юбилею службы старую спецтехнику. Тогда на территории 1-й пожарно-спасательной части появилась деревянная повозка с бочкой, багром и лестницей на борту - реконструированный образец приспособлений огнеборцев XVIII и XIX веков.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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