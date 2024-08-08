Зареченские пожарные реанимировали «Волгу» советских времен

08.08.2024 | 11:36

В ГУ МЧС России по Пензенской области пополнился парк ретроавтомобилей. В нем появился отремонтированный ГАЗ-21 «Волга».

Водительский состав специального управления Федеральной противопожарной службы № 22 (Заречный) восстанавливали машину советских времен около полугода.

«В результате «Волгу» привели в первозданный вид и даже сохранили двигатель», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

После этого председатель Пензенского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Булыгин презентовал ярко-красный автомобиль публике.

В 2020 году спасатели воссоздали к юбилею службы старую спецтехнику. Тогда на территории 1-й пожарно-спасательной части появилась деревянная повозка с бочкой, багром и лестницей на борту - реконструированный образец приспособлений огнеборцев XVIII и XIX веков.