19.12.2019 | 15:20

Группа компаний «Дамате» продолжает увеличивать количество рабочих мест. По итогам 2019 года «Дамате» трудоустроила более 780 человек 200 профессий во всех регионах присутствия. Таким образом, численность персонала за год увеличилась на 14% и в настоящее время составляет более 6 тысяч человек.

Положительная динамика роста количества рабочих мест - результат планомерной реализации проектов «Дамате» по всем направлениям деятельности: производство индейки, переработка молока, молочное животноводство, производство баранины.

Наибольшее число мест было создано в Пензенской области. Более 600 человек приступили к работе на объектах по производству индейки. Количество мест выросло в связи с реализацией проекта по расширению мощностей до 155 тысяч тонн в год.

В 2019 году «Дамате» открыла крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод, ввела в эксплуатацию новые площадки подращивания и откорма птицы, а также запустила новый комбикормовый завод с элеватором.

60 человек приняты на крупнейшее в области предприятие по переработке молока - «Молочный комбинат «Пензенский». Рост числа сотрудников обусловлен продолжающейся модернизацией производства и вводом в эксплуатацию новых мощностей.

«Запуск новых проектов и развитие действующих производственных мощностей дает «Дамате» возможность привлекать как опытных, так и молодых специалистов. Мы проделали огромный объем работы и сохранили высокую динамику ежегодного прироста численности персонала, в том числе за счет формирования различных программ для персонала и сильного HR-бренда «Дамате». Независимо от квалификации и опыта работы компания гарантирует официальное трудоустройство, достойные условия труда и отдыха и возможность профессионального роста», - подчеркнула заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.