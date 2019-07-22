22.07.2019 | 13:00

В прокуратуре Пензенской области озвучили итоги проверки, проведенной после обращения одного из предпринимателей региона к Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

Мужчина пожаловался главе государства на частые внеплановые проверки надзорных органов и поинтересовался, когда представители этих инстанций будут нацелены не на штрафы, а на плодотворную совместную работу по развитию бизнеса.

«На самом деле вы абсолютно правы. Мы к этому и стремимся, чтобы именно так все и обстояло на самом деле. На это мы и настраиваем все проверяющие организации, и прокуратура на это настраивается, и налоговая служба», - ответил ему Владимир Путин.

Сотрудники областной прокуратуры решили изучить ситуацию и сделать вывод о законности или незаконности действий уполномоченных органов.

Выяснилось, что в 2019 году органы государственного или муниципального контроля в отношении юридического лица проверки не проводили, никакие административные санкции на хозяйствующий субъект не накладывались.

В 2018-м деятельность предприятия оценивала налоговая служба - один раз планово и один вне плана по информации, поступившей в рамках межведомственного взаимодействия. Согласовывать эти проверки с прокуратурой не требовалось.

«Оценка законности процедуры проведения указанных проверочных мероприятий показала, что права хозяйствующего субъекта налоговым органом нарушены не были», - сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, фирму внепланово посетили представители государственной инспекции труда. При подготовке должностным лицом распоряжения о проведении проверки был нарушен закон.

«В этой связи в ГИТ в Пензенской области внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо, проводившее проверку, не представилось возможным в связи с его увольнением», - резюмировали в прокуратуре, уточнив, что грубых нарушений, из-за которых проверку можно было бы признать незаконной, в ГИТ не допустили.