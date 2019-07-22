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Экономика | Прокуратура оценила законность проверок бизнесмена после жалобы Путину

22.07.2019|13:00
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В прокуратуре Пензенской области озвучили итоги проверки, проведенной после обращения одного из предпринимателей региона к Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

Мужчина пожаловался главе государства на частые внеплановые проверки надзорных органов и поинтересовался, когда представители этих инстанций будут нацелены не на штрафы, а на плодотворную совместную работу по развитию бизнеса.

«На самом деле вы абсолютно правы. Мы к этому и стремимся, чтобы именно так все и обстояло на самом деле. На это мы и настраиваем все проверяющие организации, и прокуратура на это настраивается, и налоговая служба», - ответил ему Владимир Путин.

Сотрудники областной прокуратуры решили изучить ситуацию и сделать вывод о законности или незаконности действий уполномоченных органов.

Выяснилось, что в 2019 году органы государственного или муниципального контроля в отношении юридического лица проверки не проводили, никакие административные санкции на хозяйствующий субъект не накладывались.

В 2018-м деятельность предприятия оценивала налоговая служба - один раз планово и один вне плана по информации, поступившей в рамках межведомственного взаимодействия. Согласовывать эти проверки с прокуратурой не требовалось.

«Оценка законности процедуры проведения указанных проверочных мероприятий показала, что права хозяйствующего субъекта налоговым органом нарушены не были», - сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, фирму внепланово посетили представители государственной инспекции труда. При подготовке должностным лицом распоряжения о проведении проверки был нарушен закон.

«В этой связи в ГИТ в Пензенской области внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо, проводившее проверку, не представилось возможным в связи с его увольнением», - резюмировали в прокуратуре, уточнив, что грубых нарушений, из-за которых проверку можно было бы признать незаконной, в ГИТ не допустили.

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Гость|22.07.2019 13:12|

Похоже, большинство проверяющих приходили с "частным" визитом, официально не оформляя проверку в своих конторах.

Гость|22.07.2019 13:15|

Ну да, проверки и налоговой и прокуратуры были, но проверки - проверками не считается. Молодцы отчитались.... Вот так и работают.

Гость|22.07.2019 13:19|

penzainform.ru писал(a):

фирму внепланово посетили представители государственной инспекции труда.
Вот тебе и коррупция на местном уровне. Захотели- посетили, посетили- провели, провели-привлекли... обычное дело в Пензе провести по заказу какую-нибудь проверку, чтобы устранить конкурента. Молодец мужик, дозвонился. В следующий раз подумают, чем совать свой нос куда не следовало

Гость|22.07.2019 13:19|

Так в налоговой принято вызывать на "разговор".

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