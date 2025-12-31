Выпущен сборник о региональном наследии «Адреса Пензы»

Во вторник, 30 декабря, в областном правительстве состоялась презентация сборника «Адреса Пензы», выпущенного под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. Над ним работали журналисты, историки и краеведы.
Книга включает 3 номера журнала со статьями о литературном, театральном, художественном наследии Пензенского края. Здесь рассказывается о местах, с которыми связаны исторические события, имена выдающихся деятелей культуры и искусства.
«Это очень красиво и солидно. Думаю, у нас очень хорошие перспективы, когда есть такое интеллигентное начало. Очень рад добрым связям, которые устанавливаются между городами и людьми этих городов», - отметил в видеопоздравлении директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский.
В сборнике есть и статья губернатора Олега Мельниченко, посвященная городу Нуриджан-Мохши (сейчас - Наровчат).
«Благодарю авторов, составителей, редакционную коллегию, наших уважаемых коллег из Санкт-Петербурга за проделанный труд. Убежден, что он послужит на благо Пензенской области, заинтересует всех, кто дорожит историей России», - процитировала Мельниченко пресс-служба регионального правительства.
Последние новости
- Золотаревка, Кондоль, Кривошеевка и Неверкино: открылись новые кинозалы
- В областном правительстве будут проводить экскурсии
- На улице Кирова в Пензе открыли новую скульптуру
- Подпорной стенкой у «Грота» займутся в 2026 году
- Подготовлен проект реставрации колокольни в Наровчате
- В управлении культуры ответили, будет ли елка на Юбилейной площади
- Треть жителей ПФО планируют культурный отдых на каникулах
- В Пензе отреставрировали крышу старинного дома на ул. Куйбышева
- На улице Кирова в Пензе появится новая скульптура
- Услугами туристского центра в Пензе воспользовались 5 000 человек
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!