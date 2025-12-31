Выпущен сборник о региональном наследии «Адреса Пензы»

31.12.2025 | 13:17

Во вторник, 30 декабря, в областном правительстве состоялась презентация сборника «Адреса Пензы», выпущенного под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. Над ним работали журналисты, историки и краеведы.

Книга включает 3 номера журнала со статьями о литературном, театральном, художественном наследии Пензенского края. Здесь рассказывается о местах, с которыми связаны исторические события, имена выдающихся деятелей культуры и искусства.

«Это очень красиво и солидно. Думаю, у нас очень хорошие перспективы, когда есть такое интеллигентное начало. Очень рад добрым связям, которые устанавливаются между городами и людьми этих городов», - отметил в видеопоздравлении директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский.

В сборнике есть и статья губернатора Олега Мельниченко, посвященная городу Нуриджан-Мохши (сейчас - Наровчат).

«Благодарю авторов, составителей, редакционную коллегию, наших уважаемых коллег из Санкт-Петербурга за проделанный труд. Убежден, что он послужит на благо Пензенской области, заинтересует всех, кто дорожит историей России», - процитировала Мельниченко пресс-служба регионального правительства.