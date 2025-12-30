Культура

На улице Кирова в Пензе открыли новую скульптуру

Во вторник, 30 декабря, на улице Кирова в Пензе, на участке между зданием областного правительства и торговым центром «Пассаж», открыли скульптуру в честь Александра Баталина (1905-1980).

Губернатор Олег Мельниченко назвал его отцом-основателем Пензенской области.

«Именно он как депутат Верховного Совета СССР первого созыва поставил перед руководством страны вопрос об экономической необходимости создания в Пензе, входившей тогда в состав Тамбовской области, нового областного центра. Он свои позиции отстоял.

В феврале 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Пензенская область. К ней отошли 24 района Тамбовской области и по 7 районов от Куйбышевской и Саратовской областей. Баталин боролся буквально за каждый населенный пункт. Пензенский край продолжил свой исторический путь как самодостаточный и полноправный субъект нашей страны», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Автор скульптуры Владимир Трулов изобразил Александра Баталина сидящим около карты Пензенской области, которая является символом его главного достижения.

Ранее сообщалось о выделении в 2026 году 14 млн 929 тыс. рублей на благоустройство территории около здания областного правительства. Речь шла как раз об участке со стороны улицы Кирова.

Источник — фото областного правительства
