На улице Кирова в Пензе открыли новую скульптуру

Во вторник, 30 декабря, на улице Кирова в Пензе, на участке между зданием областного правительства и торговым центром «Пассаж», открыли скульптуру в честь Александра Баталина (1905-1980).
Губернатор Олег Мельниченко назвал его отцом-основателем Пензенской области.
«Именно он как депутат Верховного Совета СССР первого созыва поставил перед руководством страны вопрос об экономической необходимости создания в Пензе, входившей тогда в состав Тамбовской области, нового областного центра. Он свои позиции отстоял.
В феврале 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Пензенская область. К ней отошли 24 района Тамбовской области и по 7 районов от Куйбышевской и Саратовской областей. Баталин боролся буквально за каждый населенный пункт. Пензенский край продолжил свой исторический путь как самодостаточный и полноправный субъект нашей страны», - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Автор скульптуры Владимир Трулов изобразил Александра Баталина сидящим около карты Пензенской области, которая является символом его главного достижения.
Ранее сообщалось о выделении в 2026 году 14 млн 929 тыс. рублей на благоустройство территории около здания областного правительства. Речь шла как раз об участке со стороны улицы Кирова.
