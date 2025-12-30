В областном правительстве будут проводить экскурсии

30.12.2025 | 18:42

Во вторник, 30 декабря, в здании правительства Пензенской области открылась региональная экспозиция об истории служения Отечеству. Это историческая ретроспектива развития государственного управления.

В галерее представлены портреты более 100 человек, среди которых чиновники, военные, выдающиеся представители сфер промышленности, здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественной безопасности.

Некоторые из тех, чьи фотографии занесены в галерею, приняли участие в открытии экспозиции. Это, к примеру, президент Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, 5-кратная чемпионка Сурдлимпийских игр, мастер спорта международного класса по плаванию Ольга Ключникова.

«Отдельно мы выделили историю здания правительства Пензенской области. Оно было построено в 1958 году как Дом Советов и стало символом эпохи», - рассказал губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, в планах - создать разделы, посвященные депутатам Государственной Думы, сенаторам Российской Федерации, членам Государственного Совета.

«К 4 февраля, Дню образования Пензенской области, мы завершим эту работу. Уверен, что экспозиция будет представлять интерес, прежде всего, для наших детей, для молодежи. Предлагаю водить сюда на экскурсии школьников и наших студентов», - процитировала главу региона пресс-служба правительства.