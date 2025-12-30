В областном правительстве будут проводить экскурсии

Во вторник, 30 декабря, в здании правительства Пензенской области открылась региональная экспозиция об истории служения Отечеству. Это историческая ретроспектива развития государственного управления.
В галерее представлены портреты более 100 человек, среди которых чиновники, военные, выдающиеся представители сфер промышленности, здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественной безопасности.
Некоторые из тех, чьи фотографии занесены в галерею, приняли участие в открытии экспозиции. Это, к примеру, президент Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, 5-кратная чемпионка Сурдлимпийских игр, мастер спорта международного класса по плаванию Ольга Ключникова.
«Отдельно мы выделили историю здания правительства Пензенской области. Оно было построено в 1958 году как Дом Советов и стало символом эпохи», - рассказал губернатор Олег Мельниченко.
По его словам, в планах - создать разделы, посвященные депутатам Государственной Думы, сенаторам Российской Федерации, членам Государственного Совета.
«К 4 февраля, Дню образования Пензенской области, мы завершим эту работу. Уверен, что экспозиция будет представлять интерес, прежде всего, для наших детей, для молодежи. Предлагаю водить сюда на экскурсии школьников и наших студентов», - процитировала главу региона пресс-служба правительства.
Последние новости
- На улице Кирова в Пензе открыли новую скульптуру
- Подпорной стенкой у «Грота» займутся в 2026 году
- Подготовлен проект реставрации колокольни в Наровчате
- В управлении культуры ответили, будет ли елка на Юбилейной площади
- Треть жителей ПФО планируют культурный отдых на каникулах
- В Пензе отреставрировали крышу старинного дома на ул. Куйбышева
- На улице Кирова в Пензе появится новая скульптура
- Услугами туристского центра в Пензе воспользовались 5 000 человек
- 9 декабря в Пензе отметят День Героев Отечества
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!