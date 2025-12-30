Золотаревка, Кондоль, Кривошеевка и Неверкино: открылись новые кинозалы

В Пензенской области открыли 4 новых кинозала: в селах Неверкино, Кондоль, Кривошеевка и поселке Золотаревка.
Церемонии приурочили к Международному дню кино, который отмечается 28 декабря.
«В общей сложности создано порядка 350 зрительских мест. Залы открыты в местных учреждениях культуры, отремонтированы и оснащены оборудованием при поддержке Фонда кино», - сообщили в областном правительстве.
Теперь в Пензенской области 15 современных кинозалов.
В 2025 году самыми популярными у жителей региона стали фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Август», «Пророк». Сеансы посетили более 180 тысяч зрителей.
