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Культура

На собственников сгоревшего дома на Гладкова могут возбудить дело

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В областное УМВД РФ направлены документы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении собственников дома № 24 на улице Гладкова в Пензе за бездействие, повлекшее повреждение объекта культурного наследия.

Об этом сообщили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области, отвечая читателям телеграм-канала PenzaInform.

«Ответственность за сохранность зданий - объектов культурного наследия возлагается на собственников таких зданий. У объекта культурного наследия «Дом жилой» (г. Пенза, ул. Гладкова, 24) 7 собственников - физических лиц. Им неоднократно выдавались предостережения и предписания о приведении объекта в надлежащий вид», - уточнили в ведомстве.

Пламя охватило историческое здание утром в среду, 12 июня. «Горел расселенный дом общей площадью 200 квадратных метров. Пострадавших нет», - прокомментировали в областном ГУ МЧС. К тушению привлекали 13 спасателей и 3 спецмашины.

Дом на Гладкова был построен в конце XIX - начале XX века. К нему водили экскурсии, также образец деревянного зодчества рисовали ребята из художественной школы, расположенной поблизости.

В пензенском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры предположили, что памятник подожгли.

В результате пожара дом был сильно поврежден. «Ввиду наличия статуса памятника данное здание должно быть восстановлено. В настоящее время совместно с собственниками прорабатывается вопрос о дальнейших действиях по сохранению объекта культурного наследия», - добавили в министерстве.

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Источник — фото Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области
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