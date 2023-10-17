В Пензе закажут проект реконструкции памятника Ленину

17.10.2023 | 18:49

На портале госзакупок появились сведения о необходимости разработки проектной документации для ремонта и реставрации памятника Владимиру Ленину, расположенного на одноименной площади в Пензе.

Заказчиком работ выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Техзадание предполагает архитектурно-археологические обмеры; исследования по шурфам (так называют ямы, выкопанные вплотную к объекту для осмотра фундамента) и зондажам (ограниченные по площади раскрытия).

«Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации на рассмотрение, содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытиях.

Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с заказчиком и Министерством по охране памятников истории и культуры Пензенской области», - уточняется в документации.

Памятник Ленину был установлен в 1959 году. Авторы скульптуры - Евгений Вучетич и Николай Бровкин.

Техническое состояние строительных конструкций объекта согласно инженерно-техническому обследованию, проведенному в 2022 году, оценивается как ограничено-работоспособное.

Стоимость проекта реставрации - 1,5 млн рублей.

Как ранее отметила начальник городского управления культуры Вера Фейгина, на основание скульптуры вождя мирового пролетариата неоднократно обращали внимание и общественники, и власти города. «Ситуация с ним сложная, постамент в не очень хорошем состоянии», - признала она.

В 2024-м на памятник планируют выделить еще 1 млн 50 тыс. рублей. Также отремонтировать намерены памятник Виссариону Белинскому в одноименном сквере.

В октябре неподалеку от Владимира Ленина появилась еще одна скульптура - бюст первого секретаря местного обкома КПСС Бориса Зубкова.