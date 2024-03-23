Полина Гагарина перенесла концерт в Пензе из-за теракта в Подмосковье

23.03.2024 | 12:18

Известная эстрадная певица Полина Гагарина не будет выступать перед пензенцами на концерте, запланированном на воскресенье, 24 марта, в СЗК «Дизель-Арена». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Артистка рассказала, что узнала о теракте в Crocus City Hall после того, как завершила свое выступление в Самаре.

«Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас нет слов... Страшное горе. Я хочу сообщить о переносе концерта в Пензе 24.03. Подробности мы сообщим позже», - написала она.

Вечером пятницы, 22 марта, в «Дизель-Арене» выступала группа «Руки вверх». Ее солист Сергей Жуков также узнал о трагедии в Подмосковье после того, как концерт закончился.

«Друзья... у меня трясутся руки. То, что случилось сегодня в «Крокусе», ужасно. Представить и осознать такое совершенно невозможно... Я всеми мыслями и молитвами с теми, кто пострадал, и с их семьями», - написал он.

Сергей Жуков добавил, что в воскресенье «Руки вверх» должны были приехать в Саратов, но выступления не будет.

«Когда происходит такое, мы не можем продолжать петь и веселить людей. Уверен, что все наши зрители нас поймут. Мы переносим этот концерт. Давайте вместе помолимся за тех, кто оказался сегодня в центре этого кошмара, и за их близких», - сообщил артист.

С 00:00 23 марта до 00:00 25-го в Пензенской области запрещены массовые развлекательные мероприятия, приостановлена деятельность ночных клубов, досуговых заведений и аналогичных объектов.