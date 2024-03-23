Пензенская область скорбит о жертвах теракта в Подмосковье

23.03.2024 | 01:01

В Пензенской области в знак траура в связи с трагическими событиями в подмосковном Crocus City Hall приспустят флаги на зданиях госучреждений.

Соответствующий указ подписал губернатор, документ выложен на сайте регионального правительства.

В нем также обозначен срок, на который отменены массовые мероприятия.

«С 00:00 23 марта до 00:00 25-го на территории Пензенской области запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и иных развлекательных мероприятий. Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых заведений и иных аналогичных объектов», - говорится в указе.

Трагедия в подмосковном Crocus City Hall произошла около 20:00 в пятницу, 22 марта. Неизвестные из автоматов расстреляли людей, ожидавших концерта группы «Пикник». Затем в здании произошел взрыв и начался пожар.

Около 22:10 ЦОС ФСБ сообщало о 40 погибших и более 100 раненых.

На 00:01 субботы, 23 марта, в списке пострадавших, опубликованном Министерством здравоохранения Московской области, было 145 человек.