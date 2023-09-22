В Мокшане каждый день будет звучать вальс «На сопках Маньчжурии»

22.09.2023 | 11:45

В рабочем поселке Мокшан Пензенской области установлен необычный арт-объект - винтовка, две трубы и барабан из металла, размещенные на двух больших камнях. Он посвящен вальсу «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии».

Песню написал Илья Шатров в память о героях Русско-японской войны 1904-1905 годов - воинах 214-го резервного Мокшанского пехотного полка.

Композиция установлена на площади у детской школы искусств.

«Исторически это Базарная площадь - центральное место уездного города, откуда мокшанцев провожали на войну», - пояснили в региональном министерстве культуры и туризма.

С 1 октября каждый день в 16:00 в этом месте будет звучать вальс «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии».