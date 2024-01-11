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Общество

Начался капремонт зданий Мокшанской районной больницы

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В Мокшане начался капитальный ремонт зданий районной больницы - гинекологического корпуса и 2-го этажа хирургического отделения. На эти цели выделено более 75 млн рублей, большая часть из которых - 67,5 млн - средства федерального бюджета.

Строители приступили к работе 9 января: они снимают старые напольные покрытия, демонтируют дверные проемы, приборы освещения.

В минздраве уточнили, что гинекологический корпус был построен в 1976 году, а здание с хирургическим отделением - в 1989-м.

«Наш коллектив, пациенты рады грядущим переменам. Хочется обновить внутренние помещения, заменить крышу, обустроить входные группы и обеспечить более комфортные условия для наших пациентов», - отметила главный врач больницы Елена Леошина.

Капремонт должен завершиться в 2024 году.

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Источник — фото областного минздрава
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