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Общество

В сокращении автобусных рейсов из Мокшана обвинили такси

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Сокращение рейсов автобусов из Мокшана в Пензу и обратно объяснили тем, что люди стали пользоваться такси.

О том, что число автобусов, перевозящих сельчан в областной центр, уменьшается, рассказал читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

«А почему сокращается количество автобусов Пенза - Мокшан и наоборот? Ездят ИП, отменили половину рейсов, потому что якобы мало людей. Пугают, что вообще закроют это направление, а у многих в Мокшане работа или, наоборот, люди ездят в Пензу работать», - поинтересовался мужчина.

Его вопрос редакция направила в минцифры региона. Там сообщили, что межмуниципальный маршрут № 352 Пенза - Мокшан работает по нерегулируемому тарифу, а следовательно, доход перевозчика целиком зависит от пассажиропотока: чем он меньше, тем менее выгодно коммерсанту транспортное обслуживание населения.

«Проведенный анализ пассажиропотока показал, что в настоящее время среднее количество пассажиров на маршруте за один рейс составляет от 3 до 5 человек (автобус имеет 19 посадочных мест). Такой пассажиропоток не позволяет перевозчику окупить затраты, понесенные им на осуществление этого рейса. По этой причине перевозчик вынужден сокращать количество рейсов», - объяснили в министерстве.

По сведениям перевозчика, число пассажиров уменьшилось потому, что мокшанцы предпочитают ездить на такси, а автобусом пользуются «по остаточному принципу», то есть те сельчане, кому мест в такси не хватило.

«При этом затраты, которые несут перевозчики легковым такси, несопоставимо меньше затрат на обслуживание маршрута регулярных перевозок. Также следует отметить, что, несмотря на более комфортные условия передвижения в легковом такси и меньшее количество времени, затрачиваемого на поездку, перевозка пассажиров автобусами является гораздо более безопасной», - высказались в минцифры.

Мокшанцам напомнили, что в Пензу они могут уехать не только рейсом № 352, но и другими автобусами, которые ходят через автостанцию поселка (№ 308, 508 и 605). В случае если пассажиропоток вырастет, в министерстве рассмотрят вопрос увеличения количества машин на линии.

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