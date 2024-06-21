«Единая Россия» 22 июня запустит по всей стране акцию «Свеча памяти»

21.06.2024 | 11:18

В городах создадут сотни огненных картин, посвященных событиям Великой Отечественной войны, сообщает ER.ru.

Так, у Музея Победы в Москве в ночь с 21 на 22 июня из тысяч зажженных свечей выложат инсталляцию, посвященную началу Великой Отечественной войны. В акции примут участие ветераны, бойцы спецоперации, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, активисты МГЕР и движения «Волонтеры Победы».

На Кургане Бессмертия в Брянске на огненной картине будет изображена передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади изобразят звезду Красной Армии и число 80 - в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента «Родина-мать». Огненные картины появятся на Саур-Могиле в ДНР. На площади Победы в Калуге и перед Огнем Вечной Славы в Ставрополе появятся изображения ордена Отечественной войны; на площади Победы в Кызыле - Вечного огня; у монумента «Узел памяти» в Магадане - ордена Победы.

В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим героям активисты «Единой России» прочитают под метроном письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма «Судьба человека».

Волонтеры Победы проведут акции памяти в 40 странах мира, в том числе в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.

Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Пензенской области Артем Павлихин отметил, что каждый год в преддверии Дня памяти и скорби на всей территории страны и за рубежом проходит общенациональная акция «Свеча памяти». Пензенцы, волонтеры, общественники и партийцы зажгут свечи в знак памяти у Монумента воинской и трудовой славы.

«После единороссы, молодогвардейцы, активисты «Волонтерской роты» и волонтеры Победы у основания одного из лучей, ведущих к Монументу воинской и трудовой славы, выложат из свечей картину в виде монумента «Солдат и матрос в Севастополе» в память о пензенских полководцах и флотоводцах - участников освобождения Севастополя.

Акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» организует «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память» накануне Дня памяти и скорби, 21 июня. Памятные акции пройдут во всех районах Пензенской области», - уточнил Артем Павлихин.